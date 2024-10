“Mi scuso con i cittadini, non ho ancora una pagina ufficiale che sto provvedendo a creare, nel frattempo userò la mia personale per comunicare a tutti le notizie sulla situazione Covid-19 in paese. Stamattina ho emesso il provvedimento numero 27, con il quale ho ordinato la sospensione dell'attività didattica in presenza nella scuola secondaria di primo grado (scuole medie) e nella classe 5^A della scuola primaria (elementare) a causa della presenza di soggetti positivi al test Coronavirus. Allego l'ordinanza. La situazione in paese è divenuta preoccupante. Ats ci ha comunicato circa mezz'ora fa la presenza di ben 10 nuovi casi. Pertanto raccomando a tutti la massima attenzione e il rispetto delle regole di distanziamento prescritte dalle norme in vigore. Ulteriori aggiornamenti li avrete nelle prossime ore”.

Così, l’annuncio ufficiale sui social, del neo sindaco di Buddusò, Massimo Satta, il quale ha voluto comunicare ai suoi concittadini la situazione dei contagi sul territorio comunale: naturalmente, le raccomandazioni sono sempre le stesse, ossia distanziamento sociale, uso delle mascherine e igienizzazione delle mani.