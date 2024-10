L’aggiornamento sul Covid, dopo il dramma che ha sconvolto la comunità di Isili, (con la morte del 33enne a seguito del contagio dal tremendo virus), porta finalmente una lieta notizia.

Ad annunciarlo è lo stesso sindaco, Luca Pilia, sui social: “Buone notizie dall'Unità di Crisi Sud Sardegna, tutti i tamponi delle persone legate al triste evento che ha colpito la nostra comunità il 23 settembre sono negativi, la situazione attualmente è la seguente, abbiamo 9 positivi in isolamento da tempo di cui 2 ricoverati in ospedale a Cagliari.Siamo in attesa dell'esito dei tamponi legati alla vicenda della scuola elementare, eseguiti nella mattinata di ieri”.

(Nella foto di apertura, il primo cittadino, Luca Pilia)