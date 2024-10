“Con comportamento esemplare circa 30 cittadini mi hanno comunicato la loro positività. Non è un dato ufficiale - poiché non fornito dall’Azienda Sanitaria - ma, tale atteggiamento responsabile, permetterà al Comune di predisporre, in via prudenziale, ulteriori servizi di tracciabilità e controllo. E soprattutto di fornire particolari kit per il ritiro dei rifiuti per tutelare anche gli operatori ecologici. Purtroppo l’Ats non ha ancora fornito l’aggiornamento dei dati ufficiali, domani provvederò a sollecitarli in maniera formale”.

Lo annuncia il neo sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, che aggiunge: “Stiamo lavorando sodo per ottenere il macchinario utile ad eseguire alcuni test sierologici, spero di darvi la buona notizia già dai primi giorni di questa settimana. Ma non solo: siamo in contatto con i vertici sanitari per ottenere anche un certo numero di tamponi rapidi per predisporre un primo screening. Questa settimana verranno potenziati ulteriormente i controlli e, gli organi preposti al controllo, saranno inflessibili nell’applicazione delle disposizioni del Dpcm. La sanzione prevista per chi non indossa la mascherina o per chi la indossa male è di 400 euro. Aiutateci ad aiutarvi – aggiunge il numero uno della Giunta - comunicare di essere positivi non è una vergogna, al contrario permette di mettere in moto un sistema che serve per garantire il giusto supporto alle famiglie. Comportandoci tutti in maniera responsabile e seguendo le semplici regole dell’immagine correlata al post, riusciremo a contenere i contagi evitando così ulteriori misure restrittive. Non c’è da allarmarsi ma semplicemente da tenere alta l’attenzione. Continuiamo a lavorare anche oggi, da casa, per cercare di contenere un problema che riguarda tutti e dove ognuno deve fare la sua parte” – ha concluso il sindaco Fabio Lai.