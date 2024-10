“Sono stato informato direttamente dall'Ats e dai familiari, la situazione attuale, rispetto all'ultimo comunicato e' la seguente con 4 persone guarite e una persona è risultata positiva. Una persona era in ospedale, purtroppo è deceduta, sono vicino ai familiari. Pertanto abbiamo 6 positivi a Nurri, 4 presso alccune strutture, 1 è ospedalizzata, ma ho sentito i familiari e stanno tutti bene. Ci avviciniamo alle festività natalizie, facciamo tutti quanti un piccolo sforzo ed eviteremmo tutti quanti il terzo lockdown. Evitiamo incontri familiari senza protezione perchè si stanno verificando molti contagi all'interno. Tutto questo ci deve indurre a non abbassare la guardia. raccomando me stesso e a tutti quanti che il virus è presente più di prima, anche se non lo vediamo, continuiamo a rispettare le tre regole principali che tutti quanti conosciamo, ossia distanziamento fisico, utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso e all'aperto in piazze e ove si presentino possibilità di assembramenti, igienizzarsi di frequente le mani e a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni nazionali e regionali”.

Così il sindaco della piccola comunità di Nurri, Antonello Atzeni, (nella foto in alto), che ha avvisato la popolazione sulla situazione relativa ai contagi e purtroppo, sulla scomparsa di un 87enne ben conosciuto e stimato, in seguito alla polmonite e ad altre complicazioni.