“Come è consuetudine vi aggiorno sulla situazione del Covid-19. L’ Ats dipartimento di prevenzione Sud Sardegna mi ha comunicato che sono stati riscontrati due nuovi contagi di positività al Covid-19. Alla data odierna il numero complessivo dei casi accertati dall’Ats è di 11 concittadini (di cui 4 pazienti sono in strutture non a Decimoputzu, ma stanno abbastanza bene ). Ai concittadini positivi vanno gli auguri di pronta guarigione. Sono in contatto con i concittadini positivi , per essere informato del loro stato di salute e per far sentire loro il sostegno e la vicinanza dell’ intera comunità di Decimoputzu. Vi chiedo di continuare a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni di legge, ossia utilizzo della mascherina, mantenere le distanze tra le persone, evitare assembramenti e igienizzazione frequente delle mani. Continuo a essere a disposizione della cittadinanza per qualsiasi esigenza, vi ricordo il mio numero di telefono 3402579091”. Così il sindaco di Decimoputzu, Alessandro Scano, alla popolazione, rammentando loro lo scrupoloso obbligo delle norme anti-Covid.