“Finalmente le comunicazioni Ats stanno arrivando con continuità e con maggiore attinenza rispetto alla realtà del nostro comune. La comunicazione di ieri segnala un dato che non si discosta dalle comunicazioni in nostro possesso. Le positività attuali in paese sono 20 tra le ufficiali ed i dati di mia conoscenza. Il fatto che comunque fa ben sperare è che le ultime positività riscontrate risalgono a martedì scorso, speriamo di proseguire in questo modo. Mi raccomando prudenza ed attenzione”.

Lo scrive sui social, il sindaco di Pattada, Angelo Sini, raccomandando alla popolazione l’osservanza rispettosa e responsabile delle norme di contenimento del Coronavirus.