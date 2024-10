“Oggi eravamo qui in piazza per ribadire il nostro malessere, le nostre risorse sono finte, noi rappresentiamo l’occupazione in Italia, in Sardegna, oggi circa 300 operatori del settore hanno manifestato in maniera pacifica in piazza Del Carmine per farsi sentire e per farci capire da chi deve intervenire. Abbiamo bisogno di aiuto concreto”.

Parla Emanuele Frongia, presidente di Fipe ConfCommercio Sud Sardegna, durante la manifestazione odierna a cui hanno aderito i gestori di locali e ristoratori assieme a tanti lavoratori del settore ormai in ginocchio. Ecco il video completo.

VIDEO