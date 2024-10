Grande partecipazione in Ogliastra nella due giorni di screening anti-Covid, terminata questa sera. L'iniziativa della Regione ha visto impegnati sul campo circa 300 operatori dell'Ats e altrettanti volontari messi a disposizione dai 23 Comuni del territorio. Sono state 26.936 le persone sottoposte al tampone rapido. Di queste 'solo' 132 sono risultate positive.

I test saranno ripetuti a distanza di una settimana, l'11 e il 12 gennaio, su tutti i soggetti risultati negativi al primo tampone. Per quanto riguarda i positivi, saranno sottoposti ad accertamento per mezzo del tampone molecolare, con conseguente tracciamento dei contatti per spezzare la catena dei contagi.

"E' stato un risultato straordinario: siamo riusciti a sottoporre al test l'85% del target che era di 33mila persone - ha detto all'Ansa il commissario Ares-Ats Sardegna, Massimo Temussi -. Un risultato che va al di là delle nostre aspettative e che è stato possibile solo grazie al lavoro dei sindaci che si sono mobilitati quasi andando casa per casa a prendere le persone. Ringraziamo tutti loro ma anche ogni singolo volontario che ha aderito alla nostra campagna Sardi e Sicuri", ha concluso.