Cari concittadini e concittadine, neanche all'inizio del nuovo anno il virus sembra arrestare i contagi. Due mesi fa ho preso la decisione di continuare ad informarvi in modo trasparente, come ho sempre fatto dall'inizio della pandemia, pubblicando quotidianamente sul sito del comune i dati sui casi Covid che l'Ats mi invia. In accordo con il Centro Operativo Comunale abbiamo creato un grafico che rappresenta l'andamento epidemiologico sul nostro territorio. In questi giorni il dato è salito ulteriormente, in linea con la crescita che sta avvenendo negli altri comuni, e per questo oltre ai controlli delle forze dell'ordine, che sono stati effettuati in tutto il periodo delle festività, continuo ad invitarvi a non abbassare la guardia e a mantenere un comportamento prudenziale. Siamo in attesa dello screening su tutta la popolazione, la data ci verrà comunicata a breve, ma con la riapertura delle scuole l'unica forma di prevenzione sarà quella che ognuno di noi può attuare utilizzando la mascherina, disinfettando spesso le mani e mantenendo la distanza interpersonale. Il vaccino sarà la soluzione definitiva e auspico che venga effettuato tempestivamente. Non appena sarà disponibile sarò ben felice di farlo per la mia ed altrui salute ed incolumità. Un forte abbraccio a coloro che in questo momento si trovano a fronteggiare il terribile virus. Buona Epifania e forza e coraggio”.

Così la sindaca di Sestu, Paola Secci sui social alla popolazione, dopo l’aumento dei positivi nel centro abitato (erano 136 i casi di positività al virus accertati dall’Ats alla data del 4 gennaio 2021, come si evince dal sito istituzionale del Comune), presto sarà anche attivata anche l’attività di screening con i tamponi rivolta alla cittadinanza.

(Nell'immagine di apertura, la sindaca Paola Secci)