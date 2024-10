“Giornata storica per il primo Ospedale Covid, grazie alla direzione Sanitaria del Santissima Trinità e al direttore Sergio Marraccini, oggi anche 6 infermieri del Presidio Ospedaliero Santissima Trinità di Cagliari, riceveranno il vaccino per il Covid-19 all’ospedale Brotzu di Cagliari. Credo che sia un riconoscimento per lo sforzo di tutti i sanitari che dal 1 marzo sono in prima linea, che lottano per combattere questo Mostro. Forza Sanitaria Trinità”.

Lo scrive con grande entusiasmo Fabrizio Marcello, oltrechè nelle vesti di consigliere comunale a palazzo Bacaredda, anche col camice di infermiere professionale al nosocomio cagliaritano Santissima Trinità di Cagliari, a Is Mirrionis.