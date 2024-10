“In un momento cosi drammatico della Pandemia, dove si aspetta con ansia l'apertura di altri Ospedali per riportare finalmente alla normalità le attività specialistiche dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, mentre tutto sembra andare nel verso sbagliato, ecco che ci sono anche dei momenti in cui la sensibilità umana viene dimostrata con dei veri segnali, 4 medici rianimatori si sono resi disponibili volontariamente, ma non mancano neanche infermieri, Oss e ausiliari, a seguire i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati in altri reparti dello stesso nosocomio. Oramai al Brotzu tutto il personale di tutti i ruoli professionali e di tutte le Unità operative; medici, infermieri, Oss e tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo, stanno dimostrando, se pur stremati, un grande senso di appartenenza e del dovere. Non si fermano gli interventi chirurgici eseguiti d'urgenza, non si fermano i trapianti e prosegue senza sosta anche se pur con molteplici difficoltà acuite dalla carenza del personale, l'assistenza e le cure in tutte le unità operative . Come Usb in queste difficili circostanze, dove i lavoratori e le lavoratrici quotidianamente ci espongono le loro problematiche, noi non abbiamo dubbi: rimaniamo al loro fianco a rivendicare il diritto alla salute e alle cure, ad esigere assunzioni stabili, a pretendere condizioni di lavoro dignitose e in sicurezza, a richiedere il potenziamento della Medicina del lavoro e a rivendicare l'immediato riconoscimento degli incrementi economici tra cui; Fasce, Produttività, indennità extra per le attività trapiantistiche espletate in fase non ordinaria, Incrementi economici per le pronte disponibilità e per l'orario notturno, pagamento dei festivi infrasettimanali e a sostenere il riconoscimento dell'indennità di malattie infettive per tutti gli operatori di tutti i ruoli”.

E’ quanto ha inviato in una nota stampa al nostro giornale, Gianfranco Angioni Responsabile Regionale Usb Sanità, su questa bellissima iniziativa di grande cuore al nosocomio di via Peretti, a Cagliari.