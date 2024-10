Gavoi resta in zona rossa. Lo ha deciso il sindaco Salvatore Lai con una nuova ordinanza, che di fatto proroga quella precedente in scadenza oggi. Nel piccolo comune del Nuorese si era registrato un considerevole innalzamento dei contagi che aveva portato il primo cittadino a emanare una prima ordinanza.

Ora un ulteriore provvedimento, che proroga le misure restrittive sino al 13 aprile compreso. Stop agli spostamenti, se non per comprovate e motivate esigenze lavorative, attività di studio, situazioni di necessità o per motivi di salute. Sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, stop all'asporto a bar, ristoranti e pasticcerie, ma è possibile effettuare il servizio a domicilio con prenotazione telefonica. Vietato il consumo bevande e alimenti nelle aree pubbliche e sospeso il commercio ambulante. Queste alcune delle misure previste nell’ordinanza in vigore da domani.