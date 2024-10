Fra l'8 e il 22 febbraio arriveranno in Sardegna nuove dosi dei vaccini Pfizer e Moderna. Il commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri ha trasmesso alla Regione il calendario previsionale delle consegne.

Saranno 2,4 milioni (1,7 Pfizer e 650mila Moderna) le dosi distribuite nel Paese, circa 65mila spetteranno all'Isola, come confermato all'Ansa dall'assessore della Sanità Mario Nieddu. Rappresenterebbero il 2,7%, calcolato in proporzione al numero di abitanti di tutte le Regioni.

Arcuri ha inoltre specificato che, alla luce di quanto già accaduto con i tagli delle aziende farmaceutiche, non si è in alcun modo responsabili in caso di eventuali modifiche che sarebbero, comunque, opportunamente comunicate alle amministrazioni.

Già ieri in Sardegna sono arrivate 12.870 dosi Pfizer, indispensabili per ultimare i richiami per gli operatori sanitari, e iniziare la somministrazione nelle residenze per anziani.