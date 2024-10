Il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe mostra un peggioramento della situazione in Sardegna, in particolare dell'indicatore dei "casi attualmente positivi per 100.000 abitanti". Nella settimana 24-30 marzo l’isola presenta 871 casi per 100 mila abitanti in sette giorni e un incremento del 56,8% dei casi.

Nonostante siano saliti negli ultimi giorni i numeri dei ricoverati, restano, invece, sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (13%) e terapia intensiva (16%) occupati da pazienti Covid-19.