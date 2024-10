“Buongiorno a chiunque legga, nella struttura dove lavoro “Sa Coa ‘e sa Mela” a Borore, abbiamo un focolaio di Covid-19 non indifferente, solo 2 dei 30 pazienti sono negativi, e di noi operatori solo 7! Stanno facendo turni massacranti perché non c’è il personale di ricambio. Abbiamo bisogno di aiuto! Chiunque voglia/ possa venire verrà assunto immediatamente e gli verranno forniti tutti i DPI anti Covid per lavorare in sicurezza, siamo in una situazione veramente drammatica, chiedo un aiuto a tutti, anche solo condividendo il post in modo che lo legga più gente possibile. Per chi è interessato mi contatti su Messenger, lascio il recapito telefonico della presidente della nostra cooperativa Mariuccia Fadda, il 3938880013. Ringrazio tutti”.

Questo è il post apparso sui social, scritto dalla Cooperativa Sociale Sacro Cuore Onlus e condiviso dalla sindaca di Borore, Bastiana Carboni. "Siamo in emergenza e stiamo cercando di reperire personale e dpi per fronteggiare al meglio la situazione – ha detto all’Ansa Sardegna la prima cittadina - che ha subito attivato il centro operativo comunale - Per ora la presidente della coop è riuscita a trovare tre operatori socio sanitari per dare supporto a quelli rimasti al lavoro". Nel frattempo – come riporta sempre l’Ansa Sardegna - stamattina l'Usca ha effettuato i tamponi anche in altre due piccole strutture per anziani, gestite dalla stessa cooperativa. L'impennata di contagi ha convinto la sindaca a chiudere le scuole fino a data da destinarsi, "per consentire i controlli – spiega sempre su Ansa Sardegna - e il ritorno alle attività in sicurezza".

Aggiornamento situazione Covid a Borore

"Nella giornata di ieri, l’Usca, Unitá Speciale di Continuità Assistenziale, ha sottoposto a tampone , tutti gli ospiti e gli operatori della struttura polivalente integrata “Sa Coa ‘e sa Mela” sita all’ interno del territorio comunale di Borore. Sempre nella giornata di ieri, alle ore 20, abbiamo ricevuto la notizia che, dall’ analisi effettuata, sono state rilevate 29 positività tra gli ospiti e 9 positività tra gli operatori, di cui 5 residenti nel Comune di Borore. Una delle ospiti è purtroppo deceduta. La situazione ci ha perciò portati alla scelta di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi. Stamane si è riunito in via ufficiale il Centro Operativo Comunale, che ha stabilito, in accordo con la Dirigenza scolastica e le autorità locali, di prolungare la chiusura delle scuole per tutta la prossima settimana. Ho appena firmato l'ordinanza di chiusura. La decisione è stata dettata dalla necessità di avere maggiore contezza sulla diffusione del virus. Proprio in questo momento l'Usca sta sottoponendo a tampone gli ospiti e il personale delle altre strutture socio-assistenziali presenti nel territorio di Borore. La settimana prossima verranno, inoltre, effettuati 136 test sierologici alle persone che si son prenotate nei giorni scorsi. Mi è stato inoltre comunicato che altre due persone, che hanno eseguito il tampone al drive-in di Macomer, sono risultate positive". Questo, infine, il post pubblicato sul suo profilo personale Fb, dalla stessa sindaca, Bastiana Carboni, (nella foto in alto, sul riquadro), per informare la popolazione sulla situazione tutt'altro che felice.