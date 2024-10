Nuovo focolaio Covid a Sassari, dove si sono registrati 59 positivi nella casa di riposo Pio VI. Almeno 50 positivi sono anziani ospiti della struttura, alcuni ricoverati nei reparti Covid dell'Aou di Sassari.

Hanno contratto il virus anche due suore dell'Istituto Suore del Getsemani, proprietario e gestore della struttura, e sette operatori socio sanitari che assistono gli anziani. I gestori della casa di riposo hanno chiesto al Comune un supporto per trovare nuovi operatori socio sanitari in sostituzione del personale in isolamento.

Un'altra casa di riposo per donne disabili, sempre gestita dalle suore del Getsemani, era stata travolta dai contagi nei giorni scorsi a Lu Bagnu (Castelsardo).