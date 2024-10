La Sardegna entra in zona arancione. Adesso è ufficiale, ulteriori restrizioni anti-Covid arriveranno con l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza a partire da domani, 24 gennaio.

L'indice Rt nell'Isola è di 0,95, ma sarebbero anche altri i dati che avrebbero determinato il passaggio da zona gialla ad arancione, come ad esempio il livello di occupazione delle terapie intensive.

Da domenica, dunque, bar e ristoranti saranno chiusi se non per il servizio d'asporto o consegna a domicilio. Entrerà i vigore anche il divieto di spostamento tra Comuni, salvo per quelli con meno di 5mila abitanti purché nel raggio di 30 chilometri e non verso i capoluoghi di provincia.