"Dalla prossima settimana iniziamo a testare chi entra in Sardegna". Lo ha annunciato il presidente della Regione Christian Solinas a Un Giorno da pecora su Rai Radio Uno, intervistato sul passaggio dell'Isola in zona bianca.

"Da lunedì - spiega il governatore sardo - a chi sbarca chiediamo qualche minuto del suo tempo per sottoporsi a un test rapido: se il risultato è di negatività si accede tranquillamente, in caso di positività scattano i protocolli previsti". Solinas ha spiegato di volersi impegnare "per difendere la salute pubblica".

In vista dell'estate, ha proseguito, si prevede di far entrare in Sardegna chi è vaccinato contro il Covid o chi si presenterà con un certificato di negatività al coronavirus. Il leader sardista è certo che essendo l'Isola una delle poche regioni bianche d'Europa, questo avrà una ricaduta positiva in termini di prenotazioni.

Per garantire una stagione favorevole, "stiamo insistendo per avere la possibilità di investire in una campagna massiccia di vaccinazione ed è per questo che abbiamo attivato oltre cinquanta punti per le somministrazioni così da poter immunizzare tutta la popolazione in 30, 45 giorni". In questo modo "la Sardegna sarebbe la prima Isola di queste dimensioni interamente immunizzata".