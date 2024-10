Come ampiamente prevedibile, dopo due settimane in zone arancione la Sardegna tornerà lunedì prossimo gialla.

"Sulla base dell'ultimo monitoraggio della Cabina di Regia non sono previste nuove ordinanze del ministro della Salute per la giornata di oggi. La Sardegna tornerà in area gialla da lunedì, allo scadere dell'ordinanza vigente".

E' quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute. Nell'ultimo aggiornamento l'Isola ha registrato 169 casi e 5 decessi da coronavirus.