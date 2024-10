A Cagliari da lunedì 18 gennaio 2021 verranno riaperti i due spazi espositivi:

Museo archeologico e Pinacoteca nazionale che fanno parte del museo archeologico nazionale di Cagliari, primo istituto in Sardegna, dotato di autonomia speciale.

Per la riapertura verrà esposto un reperto, nella prima sala del percorso museale, che è stato reso visibile a Roma nella mostra su Cartagine. Si tratta di un cippo con danza rituale del V-VI sec A.C. Proveniente da Tharros. Per visitare i musei è fortemente consigliata la prenotazione via mail all’indirizzo: man-ca.prenotazioni@beniculturali.it a rotazione verranno esposti i reperti più significativi.

In ottemperanza al Dpcm del 14 gennaio 2021, dal 18 gennaio 2021 i musei riapriranno al pubblico e saranno visitabili dal lunedì al venerdì, chiusura il sabato e la domenica.

Gli ingressi verranno contingentati e sarà obbligatorio l’uso della mascherina per l’intero percorso di visita. Ecco gli orari dei musei:

Compendio Garibaldino

dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.00 (ultimo ingresso 13.15) con ingresso contingentato ogni 15 minuti e prenotazione al numero 335 57055401.

Memoriale Giuseppe Garibaldi

dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 16.30).

Pinacoteca nazionale di Sassari

dal lunedì al venerdì , dalle 9.00 alle 18.00.

Area archeologica dell’Antiquarium Turritano di Porto Torres

L’area archeologica sarà visitabile, da martedì 19 gennaio, solo su prenotazione (massimo 5 persone per gruppo) nei seguenti orari: 9.30, 11.00, 12.30, 14.45 e 16.00.

In Sardegna, per i musei di competenza della Direzione regionale musei, ecco i luoghi indicati nel link https://musei.sardegna.beniculturali.it/notifiche/si-riparte-da-lunedi-18-gennaio-2021-riaprono-i-musei/

(La bellissima immagine di apertura è tratta da monumentiaperti.com)