Calano nuovamente i contagi Covid in Sardegna, dove i casi tornano sotto quota 100 (98 nelle ultime 24 ore sulla base di 1.335 persone testate). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.684 tamponi per un tasso di positività del 2%.

Il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sale a 16 (+ 2), quelli ricoverati in area medica salgono a 67 (+ 5). Sono invece 2.620 i casi di isolamento domiciliare (+ 30).

Si registra anche il decesso di una donna di 88 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.