Proseguono le operazioni di raccolta consensi alla vaccinazione anti-Covid tra operatori socio-sanitari, dipendenti e pazienti di residenze per anziani e volontari. Entro oggi la Regione Sardegna, come tutte le altre, dovrà trasmettere al commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri il numero preciso dei soggetti disposti a farsi somministrare il vaccino della Pfizer.

Le dosi destinate all'Isola sono 33.800, il 90% delle 38mila che la Regione ha indicato di voler vaccinare in questa prima fase. Alle prime dosi ne seguiranno altrettante nelle settimane successive.

Per il momento - secondo quanto si apprende - il consenso sarà trasmesso in modo informale, in attesa che il ministero della Salute elabori un modello di consenso informato. Entro stasera, quindi, la Regione si limiterà a trasmettere il numero di quanti diranno sì.

I dati sulle generalità dei vaccinandi, con indicazioni anche su date e luoghi di somministrazione, dovrebbero invece confluire in una piattaforma digitale unica quando sarà attivata.

Intanto entro la primavera - quando cioè scatteranno le immunizzazioni per tutto il resto della cittadinanza - saranno allestiti anche nell'Isola i punti per somministrare i vaccini. Saranno dodici in tutto dotati di celle "Ult" (Ultra-low temperature) per la conservazione delle dosi a bassissime temperature.