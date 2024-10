Sono quattro le Regioni che nel periodo tra il 16 e il 22 luglio hanno superato la soglia dei 50 casi per 100mila abitanti e che quindi, se non fosse stato previsto l'aggiornamento dei parametri nel nuovo decreto, sarebbero finite in zona gialla dalla prossima settimana. E’ quanto emerge dall'ultimo monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute all'esame della cabina di regia.

Nello specifico, si tratta di Sardegna, con 82,8 contagi su 100mila abitanti, Veneto (68,9), Lazio (68,8) e Sicilia (64,9). In particolare, nell’ultimo rilevamento è schizzato il valore dell'indice di trasmissibilità del contagio Rt nell’isola, raggiungendo il valore di 2.24 (rispetto a 1.12 della scorsa settimana).