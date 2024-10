Urgenti interventi per difendere dal Covid gli anziani residenti nelle Rsa e nella case di riposo. Iniziative e disposizioni per evitare che gli interventi di tutela trasformino le strutture in fortezze inaccessibili ai familiari. Due i provvedimenti che la Federazione dei pensionati della Sardegna della Cisl chiede alla Regione in questa emergenza sanitaria. "Conciliare - spiega il segretario generale Alberto Farina- le due esigenze, fermare i contagi e scongiurare l'isolamento degli anziani, per la Fnp Sardegna è possibile, anche all'interno di quanto previsto dall'ultimo Dpcm".

La Cisl chiede al presidente della Regione Christian Solinas e all'assessore alla Sanità Mario Nieddu di intervenire perché ogni struttura adotti provvedimenti tecnici per garantire agli anziani l'assistenza necessaria e la possibilità di vedere o sentire i propri familiari. 

La richiesta riguarda locali esclusivamente destinati ai colloqui, programmazione-turnazione delle visite dei parenti, rispetto distanze di sicurezza, dispositivi di protezione individuali, sanificazione continua degli ambienti, tampone faringeo per tutti gli ospiti Rsa, assunzione di personale infermieristico e operatori socio sanitari.