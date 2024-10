“Carissimi Concittadini, a seguito della comunicazione di casi di positività nella sezione B della Scuola dell'Infanzia di Maracalagonis Via Garibaldi (segnalato alla scrivente in data 25 gennaio 2021 dalla Dirigente scolastica) l'Ats ha dichiarato in quarantena dal 25.01.2021 al 02.02.2021 compreso, tutti i bambini e docenti che hanno svolto la lezione nella sezione B nel giorno 19 gennaio 2021. Per ciò che concerne la frequenza delle altre sezioni dell'Istituto della Scuola dell'infanzia, si precisa che frequenteranno regolarmente le lezioni in presenza. I nominativi degli alunni e dei docenti coinvolti sono stati inviati all'Ats e saranno contattati dal Ddp per effettuare il "tampone". Con la presente sono richiamate tutte le disposizioni in materia di isolamento fiduciario e di prescrizioni comportamentali. Sulla base della nota ministeriale n. 1934 del 26 ottobre 2020, se l'intera classe è stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari dei docenti stessi, il Dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività siano svolte in modalità di DDI (didattica digitale integrata) per i docenti in quarantena”. Così la sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda, con un monito alla popolazione sulla positività riscontrata nell’asilo di via Garibaldi.