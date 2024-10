Sono oltre 100 i positivi a Isili, ora l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Luca Pilia, corre ai ripari con l’intervento dell'Esercito, Ares e Ats Sardegna per un’attività di screening per la cittadinanza con 506 tamponi da effettuare nei giorni 10 e 11 novembre 2020.

Un importante intervento per mappare il territorio comunale con i dati aggiornati sui contagi del tremendo virus; nel frattempo le comunicazioni ufficiali dal municipio fanno emergere che l'Ats ha già provveduto ad effettuare circa 800 tamponi; il Comune di Isili ha poi provveduto all'acquisto di ulteriori 1000 tamponi che verranno effettuati nei giorni successivi all'intervento dei medici dell'Esercito Italiano. In questo modo verrà assicurato uno screening completo della popolazione per comprendere la presenza del virus all'interno della comunità. I cittadini individuati dall'Ats verranno contattati dal Comune di Isili e, muniti di documento d'identità e di tessera sanitaria, dovranno presentarsi nei giorni stabiliti al Parco Asusa.

(In basso la comunicazione ufficiale)