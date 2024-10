L’aggiornamento sulla situazione dei contagi da Covid-19, nel Comune di Bonorva, parla di due ulteriori casi di positività. E’ scritto sulla pagina ufficiale Fb del Comune, che spiega: “Le 2 persone interessate stanno bene e sono in isolamento domiciliare, invitiamo a mantenere comportamenti responsabili, prima di tutto per noi stessi, per rispetto verso il prossimo ed in particolar modo delle categorie più deboli. Per questo motivo - ribadisce il primo cittadino Massimo D'Agostino - è fondamentale che ognuno di noi continui a rispettare le regole dettate dall' Oms: indossare la mascherina, mantenere le distanze, evitare assembramenti e igienizzare spesso le mani, lavandole, oppure utilizzando gel igienizzanti nel caso in cui non sia possibile lavarle. Faremo degli aggiornamenti periodici – ha concluso Massimo D'Agostino - numero uno della Giunta Comunale a Bonorva.