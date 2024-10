“Cari Concittadini, l'Ats ci ha comunicato che tre nostri Concittadini sono risultati positivi al Covid. A nome di tutta la comunità e di tutta l'Amministrazione Comunale, faccio a loro i miei migliori auguri di pronta guarigione”.

Lo scrive quest’oggi, sui social, il sindaco di Capoterra Francesco Dessì, dopo l’esito dei tamponi giunto in municipio: salgono dunque a 4 (uno era stato ufficializzato nella giornata di ieri, lunedì 7 settembre dallo stesso primo cittadino), i casi di positività al Coronavirus.

Inutile ribadire, come sempre, (fanno sapere dalla casa municipale di Capoterra), l’obbligo di rispettare le norme anti-Covid previste, come l’utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, il no agli assembramenti e alle distanze tra le persone.