“Gentili concittadini, l’Ats mi ha comunicato la presenza di 17 nuovi casi di positività nella nostra città rispetto al precedente aggiornamento di cui vi ho informato lo scorso 1° dicembre. Purtroppo si segnala anche il decesso di un uomo di 91 anni. L’Amministrazione Comunale esprime sentite condoglianze alla famiglia del nostro concittadino, alla quale ci stringiamo in un simbolico abbraccio”.

Così la sindaca di Carbonia, Paola Massidda alla popolazione: “Attualmente sono 27 le persone positive a Carbonia contro le 39 del precedente aggiornamento del 1° dicembre – rammenta - dal report dell’Ats emergono anche dati che ci confortano e ci inducono a guardare al futuro con maggiore ottimismo e fiducia: aumenta il numero delle persone negativizzate, 75, e delle persone guarite clinicamente, che sono 49. Ovviamente dobbiamo continuare a mantenere alta la guardia e a dimostrare un alto senso di responsabilità nel rispetto delle prescrizioni atte a contenere e prevenire la diffusione del contagio”.



Tamponi e screening

Intanto, sempre dal profilo della prima cittadina, il Comune di Carbonia informa la cittadinanza che, a seguito dell’Accordo integrativo regionale approvato il 27 novembre 2020, è stato disposto il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta esclusivamente per l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi e limitatamente al periodo influenzale.

Il Tampone Antigenico Rapido ricerca nel muco nasale o nella parte profonda della bocca (faringe) la presenza di proteine virali del virus SARS-CoV-2 (antigeni) e rivela se è in corso l’infezione da Covid-19 al momento dell’esame. A differenza del Tampone Nasofaringeo molecolare, che ricerca l’Rna virale e che necessita di maggior tempo per essere processato, il suo risultato è veloce.

Per l’esecuzione dei tamponi, i medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta potranno usufruire di strutture messe a disposizione dai Comuni e/o dall’Azienda del Servizio sanitario regionale.

Per quanto concerne Carbonia, i tamponi rapidi verranno effettuati attraverso la modalità di erogazione nota come drive through e/o walking through nel Distretto Ex Inam di piazza Matteotti. I tamponi verranno eseguiti tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, con disponibilità di 5 giorni settimanali.

“Ricordo che il test è gratuito e riservato alle persone che il proprio medico di famiglia o pediatra riterrà necessario sottoporre a controllo al fine di garantire un opportuno tracciamento dei contatti e l'identificazione di soggetti asintomatici positivi al Covid-19. Gli orari in cui sarà possibile effettuare il tampone verranno comunicati nei prossimi giorni dall'Ats” – ha concluso Paola Massidda.