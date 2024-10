“Per le vie brevi ed in maniera informale sono venuto a conoscenza di un ulteriore riscontrata positività al Covid-19 a Nule. Il paziente da me sentito sta bene ed è, da diversi giorni, in isolamento preventivo. La situazione aggiornata è ora questa, con 10 positivi al Covid-19 e 6 negativi. Le raccomandazioni sono sempre le solite, il rispetto della distanza di almeno 2 metri, l'utilizzo costante dei dpi, igienizzare e lavare le mani frequentemente. Evitare le chiacchiere, che sono solo veicolo di ulteriori problemi. Mi appello ulteriormente al buon senso di tutta la comunità, sono questi i momenti in cui bisogna fare quadrato e remare tutti nella stessa direzione per ottenere il risultato voluto e cioè quello di arginare il più possibile il contagio da Covid-19. Durante il periodo del lockdown Nule si è distinto per essere uno dei paesi dell'intera regione più ligio alle regole e rispettoso nell'osservanza delle direttive emanate dalle diverse autorità. Pertanto credo fermamente in una immediata e tangibile risposta anche stavolta e quindi non emetterò per il momento alcuna ordinanza più restrittiva rispetto a quelle imposte dal Dpcm e dal presidente della Regione Sardegna, sempre confidando nell'oculatezza della comunità di Nule”.

E’ quanto comunica il sindaco di Nule, Antonio Giuseppe Mellino, che aggiunge: “Nel frattempo per non rimanere immobili ad aspettare tempi migliori – dice il primo cittadino sui social - l'Amministrazione Comunale ha organizzato, con il prezioso ausilio della sezione Avis di Nule "Dr. Albino Mellino" delle giornate dedicate alla sensibilizzazione al contrasto del Covid-19 con l'effettuazione dei test sierologici qualitativi Covid-19 per una rapida determinazione degli anticorpi IgM ed IgG. Iniziamo con le categorie che possono veicolare maggiormente il virus in considerazione del fatto - conclude il sindaco - di essere maggiormente a contatto con le persone per via della professione svolta”.