Purtroppo la crescita dei contagi di questi ultimi giorni è arrivata anche a Settimo. E’ scritto sulla pagina istituzionale del Comune di Settimo San Pietro, guidato dal primo cittadino Gianluigi Puddu: “Stasera infatti un nostro compaesano mi ha comunicato di essere risultato positivo al tampone Covid-19. A parte lievi sintomi sta abbastanza bene e a nome di tutti i settimesi gli auguro una pronta e completa guarigione. La sua situazione – scrive il sindaco Puddu - è ovviamente monitorata da parte dell’Azienda Sanitaria per cui sarebbe opportuno Non diffondere inutili allarmismi. In attesa della comunicazione ufficiale dall’Ats , il Comune sta già avviando le procedure di sua competenza. Si invitano ancora una volta i cittadini a rispettare le principali misure igieniche, in particolare il distanziamento interpersonale, il lavaggio frequente delle mani e l’utilizzo della mascherina quando necessario”.