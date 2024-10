“Io sono sarda, i media vogliono distruggere l’ultimo mese turistico in Sardegna, vi prego non disdite le vostre vacanze in Sardegna. Fatevi il tampone, usate le mascherine e tutte le precauzioni e visiterete una delle Isole più belle del mondo. Grazie”.

La bellissima Caterina Murino lancia un appello per difendere con orgoglio il popolo sardo e la magnifica Isola, ricca di storia, cultura, sole, mare e tanto altro: il post pubblicato dall’attrice cagliaritana è un chiaro segnale per non mollare, soprattutto per evitare di incorrere e farsi influenzare dalle polemiche ‘untoriane’ additate al popolo sardo, bistrattato di malo modo anche con vignette poco ironiche di questi giorni, diffuse sul web.

(L’immagine di apertura, tratta dalla pagina ufficiale dell’attrice, è del fotografo, Fulvio Maiani)

Ecco il post