Continua la risalita dei ricoveri per Covid anche in Sardegna. Nell’ultimo bollettino non si è registrato alcun decesso e i casi sono ancora in calo.

Sono 497 i nuovi contagi segnalati con 2390 tamponi processati in totale, fra molecolari e antigenici, per un tasso di positività che passa dal 26, 9% al 20,7%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 (-1), mentre sono 79 (+14) quelli ricoverati in area medica. Infine sono 5794 le persone attualmente in isolamento domiciliare (+267).