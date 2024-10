“Come avete notato da alcune settimane il Comune non stava più pubblicando il bollettino di aggiornamento Covid-19 in quanto i casi di positività erano pari a zero. Oggi, monitorando il portale ATS ho visto che c'è un caso di positività e cinque persone in quarantena nel Comune di Ossi, molto probabilmente si tratta di un caso della cosiddetta variante Delta”. A farlo sapere è il sindaco di Ossi Pasquale Lubinu che avverte: “Mi sento in dovere di raccomandare massima prudenza, in particolare nell'indossare la mascherina anche all'aperto quando ci sia una presenza di persone ravvicinate, come ad esempio nei tavolini dei bar, giardini pubblici, e simili”.

Infine un appello per domenica prossima, quando l’Italia giocherà la finale degli Europei contro l’Inghilterra: “Va bene godersi la finale dei campionati europei di calcio domenica 11, ma essendo tutti molto prudenti”