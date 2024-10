Scende il numero di chi è attualmente positivo a Cagliari. A fare il punto settimanale sulla situazione dei contagi in città è il sindaco Paolo Truzzu.

Sono 941 le persone positive, 124 in meno rispetto a lunedì scorso. Trentacinque quelle ricoverate in ospedale, dieci in meno.

Dall'inizio di gennaio sono invece 720 i nuovi positivi, una media giornaliera di 23,2. “Anche qui, dati in netta diminuzione rispetto al mese precedente – sottolinea il primo cittadino -. A dicembre si erano registrati 856 nuovi positivi (-15.8%), con una media giornaliera di 27,6 (-15.9%). Ad oggi, sono 3142 i positivi registrati in città dall'inizio della pandemia, pari al 2,04% della popolazione”.

Truzzu precisa anche che sì “questi numeri ci dicono che i cagliaritani si sono comportati con attenzione”, ma che “dobbiamo continuare con le solite precauzioni”, anche e soprattutto “quando torneremo in zona gialla”, che dai numeri, sostiene il sindaco “è attivabile già da oggi”.