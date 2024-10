Flavio Briatore torna sulla polemica scoppiata l'anno scorso far lui e il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda. Il patron del Billionaire si scagliò contro il primo cittadino dopo che questi decise di chiudere tutti i locali a causa dell'aumento dei casi Covid. Ne seguì una serie di botta e risposta fra i due. Adesso l'imprenditore bolognese fa un passo indietro e, in un'intervista alla Nuova Sardegna, ammette: “Nell’estate del 2020 aveva ragione lui. Credo che le critiche che ho fatto al sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda fossero ingiustificate”.

Dopo un anno Briatore mette dunque la parola fine sulla vicenda, sottolineando poi l’urgenza di intervenire sulla questione dei trasporti, considerato un grave punto debole dell’Isola. Secondo l’imprenditore la Sardegna non potrà avere i ritorni sperati dal turismo finché non potenzierà il suo sistema di collegamenti. Il manager ha poi fatto il punto sulla stagione estiva che volge al termine e che, nonostante le problematiche causate dal Covid, ha fatto registrare "grandi numeri".

"La stagione sta andando bene. In Francia, in Inghilterra, a Dubai e a Riad. In Sardegna è stata una stagione buona ma molto corta - ha raccontato -, non abbiamo aperto la discoteca, per cui avevamo il ristorante con il dinner show e abbiamo aperto un Crazy Pizza che è stato un grande successo. Anche a Forte dei Marmi va molto bene. I nostri locali, devo dire, sono andati molto bene" ha concluso.