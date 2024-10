Bosa piange un'altra sua concittadina. Nonostante i dati in miglioramento, col numero dei positivi continuamente in calo in città, ieri la triste notizia della morte nell'ospedale di Sassari della signora Paolina Pischedda, 73 anni, che aveva contratto il virus circa un mese fa.

"Un dolore che si somma alla perdita per altre cause di altri due familiari in poco meno di un mese - commenta il sindaco Pier Franco Casula -. Al marito, ai figli e ai familiari tutti un forte sentimento di vicinanza e condoglianze da parte dell'intera Comunità. Un lutto che ci deve far capire che ancora non è finita, che non siamo fuori".

"Continua a calare il numero dei positivi che al momento è di 14 persone - spiega ancora il primo cittadino di Bosa - di cui solo una ricoverata in Ospedale. Il ritorno in zona gialla da lunedì, con la riapertura di molte attività, non dev'essere interpretato come un liberi tutti. Se vogliamo riappropriarci delle nostre libertà e tornare alla normalità dobbiamo assumere comportamenti responsabili e rispettosi delle regole e serve la collaborazione di tutti".

Per quanto riguarda le vaccinazioni, Casula dichiara: "Fatto il sopralluogo per il Punto Vaccinale Comunale e predisposta la planimetria con le indicazioni ricevute per l'organizzazione degli spazi, da lunedì mattina gli operai del Comune provvederanno ad arredare gli spazi individuati con gli accessori richiesti. Sempre per lunedì sarà convocato un incontro con i Medici di base di Bosa e della Planargia, insieme al responsabile di distretto, per fare il punto della situazione e programmare l'organizzazione del punto vaccinale che sarà esteso ai medici di base dei comuni della Planargia. Saranno invitati anche i medici in attività e in pensione e una delegazione di Infermieri, per capire il numero di operatori disponibili a collaborare e supportare i Medici di base con i quali si programmerà il calendario delle vaccinazioni in base ai vaccini a disposizione".

"Sabato 22 e domenica 23 maggio si svolgerà a Bosa la campagna "Sardi e sicuri" per tutta la Planargia, promossa dalla Regione per uno screening della popolazione attraverso l'uso di tamponi rapidi antigenici. Particolare attenzione sarà rivolta alla popolazione scolastica e alle persone non ancora vaccinate. Sarà nostra cura, nei prossimi giorni, rendere noto il Cronoprogramma".