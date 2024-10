Cosa ci fa Batman a scuola, in compagnia dei piccoli alunni, a Serdiana? Semplice, se proprio dobbiamo contagiare un virus, diffondiamo sorrisi e solidarietà.

Questo lo slogan che ha accompagnato in tutto e per tutto l’ennesima impresa sociale di Salvatore Monni, Batman, il cagliaritano che da tanti anni dispensa negli ospedali per bambini e non solo, iniziative sociali, di buon cuore, di concerto con medici, personale infermieristico, insegnanti e dirigenti scolastici.

E stavolta, in concomitanza con la riapertura delle scuole, Batman è salito in cattedra e l’ha fatto al Polo Didattico “Le Coccinelle”, a Serdiana.

I Giocattoli per i bambini del Microcitemico

“E’ una scuola che avrei dovuto visitare prima del Covid – dice Salvatore Monni – abbiamo voluto ricominciare con tutte le precauzioni del caso in sinergia con le insegnanti, Batman ha parlato con i bambini, ha insegnato loro come igienizzare le mani, cercare di convivere col virus e ha fatto lezione con la materia empatia, a diventare a diventare super eroi, con tre regole fondamentali, aiutare i genitori, le maestre e aiutare i compagni. Ho lasciato ai bimbi la scatola dei segreti, dove al suo interno i piccoli alunni dovranno mettere dei capolavori che loro realizzeranno, per stimolare loro con altri esempi aggiuntivi su come raggiungere queste semplici regole di vita. La scuola Le Coccinelle di Serdiana – dice Batman – ha organizzato una raccolta di giocattoli, insieme ai genitori e alle maestre, da destinare ai bimbi meno fortunati, al Microcitemico di Cagliari, iniziativa che attueremo fuori dal piazzale di via Jenner. Le missioni di Batman non finiscono qua, realizzeremo altre cose belle, ad esempio consegneremo delle cuffiette al personale degli ospedali pediatrici e tante altre cose semplici ma importanti. Le precauzioni anti-Covid? Sempre e comunque, stando comunque a distanza con i bimbi, purtroppo nessun abbraccio tra Batman e i bimbi, almeno per ora, sebbene una piccola avrebbe voluto farlo come altri bimbi, ma le regole sono fatte per essere rispettate. Il discorso è che a marzo scorso, come pure ad aprile, avrei dovuto partecipare ad altre belle iniziative come questa, ma la pandemia ha giustamente ‘bloccato’ queste esperienze – ammette l’instancabile Salvatore Monni - ma sono sicuro che presto – precisa sempre Batman – tutto piano piano tornerà come prima, col sorriso di sempre, con le emozioni meravigliose. Il discorso fatto a Serdiana è stato semplice, incisivo, Batman – credetemi - ci sarà sempre e starà sempre accanto ai suoi piccoli eroi”.