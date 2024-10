Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, ad oggi le persone positive al Covid sono 148, con 8 nuovi casi rispetto a venerdì. Dieci i ricoverati. 45 le persone in quarantena. In aumento i positivi ad Alghero, rispetto all’ultimo aggiornamento di fine agosto: ad oggi sono 79 (+15), di cui 8 ospedalizzati. 54 invece le persone in quarantena.