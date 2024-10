In relazione alla crescita dei contagi e alla conseguente attività di screening del virus Covid 19 attraverso tampone molecolare, si comunica che la possibilità di effettuare il tampone presso la struttura denominata “drive in” situata nel cortile dell’Ospedale San Francesco di Nuoro con ingresso da Via Einaudi è riservata ESCLUSIVAMENTE a coloro che :

- Sono stati convocati per quella giornata dal Servizio di Igiene Pubblica

- Sono risultati positivi ad un tampone antigenico e sono in possesso del codice di segnalazione sul Portale Medir effettuata dal Medico di Medicina Generale, dal Pediatra, o dalla Guardia Medica;

Non sarà pertanto possibile fare altri tamponi e s’invitano gli utenti a non intasare gli ingressi se sono privi di convocazione, e questo anche per evitare gli ingorghi stradali degli ultimi giorni che creano disagio al traffico e rallentamento alle stesse attività ospedaliere, comprese quelle di emergenza.

Eventuali richieste di convocazione o segnalazioni all’équipe che si occupa dei tamponi presso quella Struttura possono essere inviate alla mail screeningcovid.nuoro@atssardegna.it .

Si ricorda altresì che la richiesta del tampone molecolare può essere fatta solo da un Medico e non può essere frutto di un’estemporanea iniziativa personale.

In alternativa i cittadini possono verificare la positività al virus attraverso la rete delle Farmacie e dei Laboratori accreditati che effettuano test antigenici rapidi.