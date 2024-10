Quasi la metà degli arrivi al Pronto soccorso sono da codice verde e bianco: in una situazione così complicata per la lotta al Covid meglio cercare altre strade. A lanciare l'appello è Agnese Foddis, commissaria straordinario dell'Aou di Cagliari.

"La situazione dei Pronto soccorso - spiega - è particolarmente delicata a causa dell'alto numero di casi positivi che arrivano nelle due strutture dell'area metropolitana, Policlinico e Brotzu, e che si aggiungono ai pazienti no Covid con altri problemi o patologie. In questa fase è importante richiamare l'attenzione di tutti i cittadini per evitare accessi impropri: circa il 40 per cento degli arrivi sia in ambulanza sia in maniera autonoma sono da codice verde e addirittura bianco".

Le alternative? "E' importante - ribadisce la commissaria - che i cittadini evitino di recarsi in Pronto soccorso quando le loro patologie sono facilmente trattabili dagli straordinari medici di medicina generale e dalle guardie mediche, lasciando i Pronto soccorso a chi ne ha davvero necessità. È una buona pratica, questa, che vale sempre. Non solo ora con l'emergenza Covid".