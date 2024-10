“Si comunica a tutta la popolazione che è pervenuta comunicazione di ulteriori 9 casi di positività al Covid-19 nel territorio comunale oltre ai 51 casi comunicati precedentemente, per un totale di 60 persone attualmente positive di cui 9 in ricovero ospedaliero. Ai nostri concittadini positivi esprimiamo totale vicinanza e gli auguri di pronta guarigione. Ricordiamo ancora una volta a tutta la Popolazione che per qualsiasi tipo di informazione sull’emergenza Coronavirus in corso nel territorio comunale, possono contattare il numero 333 7657659 attivo 24 ore su 24 e soprattutto rispettare tutte le regole fondamentali anti-contagio del Coronavirus”. E’ quanto si apprende dalla pagina istituzionale di Villasalto, piccolo Comune di poco più di 1000 abitanti, guidato dal sindaco Luca Maxia.