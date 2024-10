Nelle ultime 24 ore si registrano in Sardegna 232 nuovi casi di coronavirus e altri 9 decessi.

In totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, i contagi sono stati 32.270, le vittime 777. Le ultime nove sono persone di età compresa tra i 55 e i 90 anni, quattro residenti nella provincia del Sud Sardegna, tre nella Città Metropolitana di Cagliari, uno nel Sassarese e uno nell'Oristanese. I tamponi eseguiti nel complesso sono 493.754, con un incremento di 3.014 test. Sono 488 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-1 rispetto al dato di ieri), mentre sono 45 i pazienti in terapia intensiva (+2). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.237. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 14.427 (+181) pazienti guariti, più altri 296 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 32.270 casi positivi complessivamente accertati, 7.293 (+69) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 5.304 (+44) nel Sud Sardegna, 2.578 a Oristano (+25), 6.439 (+46) a Nuoro, 10.656 (+48) a Sassari.