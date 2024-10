Anche Fonni entra in lockdown. La decisione della sindaca Daniela Falconi è stata resa nota nella serata di ieri, condivisa sulle pagine social. "Considerato che nel Comune di Fonni risulta un preoccupante incremento dei contagi - si legge nella nota - e che il servizio sanitario locale non risulta al momento in grado di garantire le necessarie operazioni di screening, assistenza e monitoraggio sul territorio comunale, si ritiene necessaria l'emanazione di un provvedimento cautelare temporaneo a protezione della salute della cittadinanza valevole dal 23/11/2020 al 03/12/2020".

Nel dettaglio l'ordinanza indica: la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione e quella delle attività di servizi alla persona (quali estetisti e parrucchieri), orologeria/oreficeria, fioristi al dettaglio, commercio di abbigliamento e calzature; la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati ed il divieto della vendita ambulante; la chiusura al pubblico degli uffici comunali i quali, comunque, garantiranno i servizi essenziali e riceveranno previo appuntamento telefonico.

E ancora: la chiusura al pubblico del cimitero, dell'ecocentro comunale e degli impianti sportivi; la sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Il rito funebre dovrà dunque essere celebrato direttamente al cimitero alla presenza dei soli stretti familiari; la sospensione di tutti gli eventi e delle competizioni sportive e i relativi allenamenti. la possibilità di svolgere individualmente attività̀ motoria e/o sportiva all'aperto e in forma individuale.

"È stata una giornata decisamente lunga - afferma la prima cittadina -. Come preannunciato stamattina ho appena firmato e pubblicato l’ordinanza. È valida, salvo proroghe, fino al 3 dicembre. Domani provvederò a prorogare alla stessa data anche quella per la chiusura delle scuole in modo che ci sia il tempo di organizzare gli screening e fare tutte le considerazioni. Devo ringraziare, davvero di cuore e con tutto il cuore, chi in queste ore a vario titolo ha dato consigli, sostegno, supporto con messaggi, telefonate e azioni che hanno contribuito ad arrivare al risultato".

"Anche tutte le critiche di questi giorni - spiega - sono servite come supplemento di riflessione. Non ho bisogno di ringraziare i consiglieri comunali e gli assessori, loro sanno, ma vorrei che lo facesse chiunque, perché il loro impegno non è mai mancato. Silenzioso e costante. Ho condiviso la decisione di oggi non solo con i nostri medici, ma anche con l’Ats e con l’assessorato regionale alla sanità con cui oggi c’è stata un’interlocuzione costante anche per successive azioni da parte loro, che sono sicura non mancheranno. Mi sento di ringraziare uno per uno ogni fonnese che da oggi dovrà fare un immenso sacrificio per la salute di tutti".

"Ogni nostra azione sarà determinante per fermare i contagi e invertire la tendenza dell’ultima settimana. Ma più di tutto, la nostra attenzione e i nostri pensieri sono sicura che andranno a chi in queste ore e in questi giorni sta vivendo l’incubo della malattia e la solitudine in cui questa malattia trascina. Se stiamo lontani ma uniti -conclude -, ne usciremo presto".