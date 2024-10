Uri rimarrà in zona rossa fino al 20 aprile. La sindaca Lucia Cirroni lo aveva preannunciato nei giorni scorsi e oggi ha firmato un’ordinanza apposita. "A ieri ho contato 152 casi positivi in totale - ha dichiarato la sindaca ai microfoni del TGR Sardegna - Presumo che adesso il numero sia superiore. Non possiamo consentire nessuna leggerezza".

Venerdì scorso, quando Lucia Cirroni aveva annunciato l'imminente ordinanza per prolungare la zona rossa, i casi positivi erano 129. Un numero che nel week end di Pasqua è cresciuto dunque di altre 23 unità.