Nella notte si sono registrate due nuove vittime del Covid al Santissima Trinità di Cagliari. Secondo quanto emerso non si tratterebbe di pazienti della Terapia intensiva.

Un terzo decesso risale alla tarda mattinata di oggi.

Il totale delle vittime della pandemia in Sardegna sale così a quota 194, mentre negli ospedali dell'Isola si lavora senza sosta per creare nuovi posti letto per i pazienti affetti da coronavirus.