“È arrivata la comunicazione della positività al Covid-19 di altri due nostri compaesani insieme a quella che indica tre persone in isolamento obbligatorio. Raddoppia così il numero di positivi in paese, fortunatamente sono tutti a casa e stanno bene, ovviamente un po’ provati. Chiedo a tutti noi uno sforzo per aumentare l'attenzione nel rispettare le misure di protezione. Il ritorno del Covid era aspettato, per ora è meno cruento dell'ondata di marzo, almeno in termini di aggressività, e l'organizzazione sanitaria più pronta ad affrontarlo. Siamo positivi, in un altro senso però”.

Enrico Collu, numero uno della Giunta Comunale di San Sperate, lo scrive sul suo profilo Fb e anche il sito istituzionale del Comune, sempre con una nota a firma del sindaco, riporta la spiacevole notizia: “E' arrivata la notifica da parte dell' Ats della presenza di altri due casi di positività al Covid-19 a San Sperate. Ci è stato inoltre notificato che ci sono tre persone in isolamento domiciliare obbligatorio

I casi di positività al Covid a San Sperate salgono quindi a quattro e siamo in attesa dei risultati di altri tamponi. Speriamo siano negativi. Tutte le persone interessate stanno bene, sono in uno stato di salute buono, alcune ovviamente un po’ scosse, sono in isolamento domiciliare e auguriamo loro una pronta e veloce guarigione”. In tutto sono 4 i pazienti positivi al Coronavirus tutti in isolamento domiciliare.