E' allarme Covid nella Città metropolitana di Cagliari, dove a destare maggiore preoccupazione sono proprio i giovani. Ieri 57 casi nei 19 territori che compongono l'ente, domenica erano 162.

Dopo il bilancio fatto dal sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, è la volta del primo cittadino di Quartucciu, Pietro Pisu, che su Facebook parla di una "brusca impennata". Il bollettino comunicato da ATS segnala, infatti, 34 casi e un ospedalizzato. "La fascia di età più colpita è quella dei ragazzi under 25 che invito a sottoporsi a vaccinazione - scrive Pisu -. Chiedo a tutti di rispettare le regole del distanziamento ed essere molto scrupolosi nell'uso della mascherina, soprattutto quando si sta in luoghi molto frequentati. Cerchiamo di condurre una vita sociale in libertà con la consapevolezza che solo se non abbassiamo la guardia e rispettiamo le regole possiamo vincere questa battaglia".

Situazione difficile anche a Quartu, dove in meno di due settimane si è passati da una decina ad un centinaio di casi. Anche in questo caso molti i giovani positivi.

A Sarroch, invece, solo due cittadini positivi, anche se il sindaco Salvatore Mattana spiega che "purtroppo, la presenza della nuova variante Delta e la sua elevata capacità di contagio, dovuta anche agli spostamenti al di fuori della nostra Regione, stanno determinando una rapida diffusione dei contagi ed un incremento del numero dei casi positivi, soprattutto, tra persone giovani e sotto i 40 anni".

"Vi invito, pertanto, a prestare grande attenzione alla situazione - prosegue - ed al rispetto delle prescrizioni, come il distanziamento e l'uso della mascherina al chiuso e in luoghi affollati".