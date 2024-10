“Carissimi concittadini, come mio dovere vi informo che mi è appena pervenuta la comunicazione di tre nuovi casi di positività al Covid-19 nel comune di Carbonia. I dati anagrafici e la residenza indicano che con alta probabilità anche questi casi sono riconducibili al medesimo focolaio dei precedenti, ma chiederò domani maggiori informazioni in merito all’Unita di crisi. Mi accerterò anche delle condizioni di salute di questi nostri tre concittadini, per i quali spero non ci siano complicazioni. A voi tutti un accorato invito a rispettare le prescrizioni anticovid che sono poche ed elementari ma le uniche che ci salvano dal contagio: distanziamento sociale, mascherina e igiene rafforzata. Attiveremo i controlli con la Polizia Locale e le forze di Pubblica sicurezza per monitorare il rispetto delle regole e sanzionare i trasgressori. Da domani cercheremo di organizzare una rete sociale per sostenere i cittadini in quarantena per avvicinare alle loro case i beni di prima necessità. Dobbiamo essere uniti e responsabili per convivere con questo virus e insieme ce la faremo”.

Così la sindaca della cittadina mineraria, Paola Massidda, che ufficializza tre nuovi casi di contagio a Carbonia e il rafforzamento delle attività di controllo per il rispetto delle regole fondamentali per evitare il diffondersi del tremendo virus