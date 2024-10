“Oggi al Santissima Trinità è stato rilevato un caso di positività al virus Sars-Cov2 in un dipendente che, come già accaduto in altre circostanze, è stato contagiato in famiglia. Abbiamo eseguito i tamponi a tutto il personale del reparto e ai pazienti ricoverati e, come già accaduto in altre circostanze analoghe, grazie alla professionalità dei dipendenti (sopratutto del dipendente positivo) che si sono protetti con i dispositivi di protezione regolarmente forniti dall’Ats, i test hanno avuto tutti esito negativo. Un’altra grande dimostrazione di professionalità del personale sanitario, impegnato in questa emergenza, e di buon uso dei dispositivi nonché della loro efficacia”. Lo ha dichiarato pochi minuti fa il dottor Sergio Marracini, Direttore Ospedale Covid Santissima Trinità di Cagliari, a Is Mirrionis (nella foto di apertura)